Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве Хоккеист Овечкин мог стать первым обладателем частного Aurus Arsenal

Человека, похожего на российского хоккеиста Александра Овечкина, заметили в Москве около минивэна Aurus Arsenal, который еще не поступил в продажу. Портал PlatesMania (PM) опубликовал в своем Telegram-канале снимок и сообщил, что это первый зафиксированный случай, когда автомобилем пользуется частное лицо. Ранее появилась информация, что Arsenal для частников появятся в 2026 году.

До этого король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа проехал на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин. Жители столицы с большим восхищением наблюдали за королевским кортежем.

Ранее агентство Bloomber сообщило, что Путин активно использует метод неформального общения с мировыми лидерами во время поездок на автомобиле. Данный подход, получивший название «лимузинной дипломатии», позволяет проводить конфиденциальные беседы в комфортной обстановке. Так, недавно российский лидер применил «лимузинную дипломатию» для поездки на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.