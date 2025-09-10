Празднование Дня города в Москве
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера

Король Бахрейна проехал на подаренном Путиным автомобиле Aurus

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа проехал на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин, сообщило посольство страны в России, предоставив соответствующее видео. Дипломаты отметили, что жители столицы с большим восхищением наблюдали за королевским кортежем.

Жители столицы Бахрейна — Манамы — с большим восхищением наблюдали как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что король Бахрейна примет участие в российско-арабском саммите в Москве. Его визит в Россию станет шестым по счету. Мероприятие запланировано на 15 октября этого года.

До этого стало известно, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств. Президент РФ Владимир Путин также направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу для участия в российско-арабском саммите.

