Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа проехал на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин, сообщило посольство страны в России, предоставив соответствующее видео. Дипломаты отметили, что жители столицы с большим восхищением наблюдали за королевским кортежем.

Жители столицы Бахрейна — Манамы — с большим восхищением наблюдали как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что король Бахрейна примет участие в российско-арабском саммите в Москве. Его визит в Россию станет шестым по счету. Мероприятие запланировано на 15 октября этого года.

До этого стало известно, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств. Президент РФ Владимир Путин также направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу для участия в российско-арабском саммите.