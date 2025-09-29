Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 18:22

В Москве на юге города обнаружено тело женщины в реке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тело женщины было обнаружено и извлечено из реки в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды в южной части города, где в настоящее время работают сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о причине гибели женщины не раскрываются.

Ранее стало известно об обнаружении тела 57-летнего российского гражданина по имени Сергей на вилле, арендованной им в Таиланде. По данным источника, мужчина снял дом на Пхукете на двухлетний период, где его и обнаружили сотрудники местной полиции.

Кроме того, в Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса было обнаружено тело мужчины на территории мусорной площадки. По сведениям правоохранительных органов, тело было перемещено туда родственницей покойного. Согласно официальной информации, умерший являлся инвалидом и скончался в месте проживания. Его родственница, имеющая диагностированное психическое расстройство, завернула тело в ткань и оставила вблизи контейнеров для отходов. Обстоятельства произошедшего уточняются.

