«Езжай прощаться»: молодая мать двоих детей стала жертвой страшной болезни Мать двоих детей из Ростова-на-Дону умерла после года борьбы с раком

Мать двоих детей, 33-летняя Жанна из Новочеркасска в Ростовской области, скончалась от аденокарциномы легкого четвертой стадии, передает aif.ru. Женщина узнала свой диагноз через пять месяцев после вторых родов, после этого она смогла продлить свою жизнь еще на год.

Дети есть? Ну езжай прощаться, — вспомнила Жанна слова врача.

После диагноза девушка она отправилась в Москву, где легла на лечение в один из федеральных онкологических центров. Она прошла 16 курсов химиотерапии, лучевую терапию на головной мозг, многочисленные госпитализации, пункции и обследования, и это дало результат, но ненадолго.

