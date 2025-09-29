iPhone 17 Pro Max проиграл Xiaomi в тестах производительности

Новый флагманский смартфон Apple iPhone 17 Pro Max показал более низкую производительность в сравнении с конкурентом от Xiaomi, сообщил китайский блогер Geekerwan в видео на платформе Bilibili. Специалист провел серию тестов, запуская на аппаратах игры и бенчмарки для оценки мощности чипов A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В результате испытаний выяснилось, что топовая модель Xiaomi демонстрирует более стабильную работу в игровых приложениях и меньше нагревается. Устройство от китайского производителя превзошло американский аналог по ключевым показателям эффективности системы.

Ранее член совета директоров РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов заявил, что владельцы iPhone 15 и 16 не обнаружат значительных изменений в новой линейке смартфонов Apple. По его оценке, новинка вряд ли вызовет интерес у данной аудитории. Он также отметил потенциальный успех ультратонкого iPhone Air, который способен стать отдельным хитом продаж. По словам специалиста, данная модель была разработана для ценителей минимализма, легкости и комфорта в ежедневной эксплуатации.