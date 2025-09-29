Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:10

iPhone 17 Pro Max проиграл Xiaomi в тестах производительности

Новый iPhone 17 Pro ​​на презентации Apple в Купертино Новый iPhone 17 Pro ​​на презентации Apple в Купертино Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Новый флагманский смартфон Apple iPhone 17 Pro Max показал более низкую производительность в сравнении с конкурентом от Xiaomi, сообщил китайский блогер Geekerwan в видео на платформе Bilibili. Специалист провел серию тестов, запуская на аппаратах игры и бенчмарки для оценки мощности чипов A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В результате испытаний выяснилось, что топовая модель Xiaomi демонстрирует более стабильную работу в игровых приложениях и меньше нагревается. Устройство от китайского производителя превзошло американский аналог по ключевым показателям эффективности системы.

Ранее член совета директоров РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов заявил, что владельцы iPhone 15 и 16 не обнаружат значительных изменений в новой линейке смартфонов Apple. По его оценке, новинка вряд ли вызовет интерес у данной аудитории. Он также отметил потенциальный успех ультратонкого iPhone Air, который способен стать отдельным хитом продаж. По словам специалиста, данная модель была разработана для ценителей минимализма, легкости и комфорта в ежедневной эксплуатации.

iPhone
Xiaomi
смартфоны
США
Китай
тесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.