IT-эксперт ответил, удивит ли россиян новая линейка iPhone

Владельцы iPhone 15 и 16 не увидят существенных отличий в новой линейке смартфонов Apple, поэтому новинка вряд ли их удивит, заявил NEWS.ru член Совета директоров РОСА и Рутек Сергей Кравцов. По его мнению, новые устройства могут появиться в России уже 20 сентября.

Официальный старт продаж iPhone 17 назначен на 19 сентября. Скорее всего, в России смартфоны появятся уже на следующий день, но по завышенной цене за эксклюзивность. Для пользователей со старыми версиями iPhone это будет заметное обновление, однако владельцам iPhone 15 можно не переживать — их устройства остаются актуальными. Серия iPhone Pro обеспечивает запас по производительности как минимум на два–три года вперед, — пояснил Кравцов.

Он также обратил внимание, что у российских пользователей постепенно формируются собственные альтернативы зарубежной техники. По его словам, одним из таких примеров является отечественный смартфон «Р-ФОН», работающий на операционной системе «РОСА Мобайл».

Для пользователей предусмотрена поддержка Android-приложений через эмуляцию, что обеспечивает доступ к привычным сервисам. Операционная система не зависит от санкций и защищена от шпионажа за счет полного контроля за аппаратными драйверами устройства, — резюмировал Кравцов.

Ранее представитель пресс-службы компании «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что новая линейка iPhone 17 получила значительные аппаратные улучшения, которые позволяют пополнить заряд аккумулятора на 50% всего за 20 минут. По его словам, это серьезное преимущество новинок, которое российские пользователи оценят по достоинству.