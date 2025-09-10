Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам рассказали о серьезном преимуществе новой линейки iPhone

М.Видео-Эльдорадо: новый iPhone 17 можно зарядить на 50% за 20 минут

iPhone 17 iPhone 17 Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Новая линейка iPhone 17 получила значительные аппаратные улучшения, которые позволяют пополнить заряд аккумулятора на 50% всего за 20 минут, заявил NEWS.ru представитель пресс-службы компании «М.Видео-Эльдорадо». По его словам, это серьезное преимущество новинок, которое российские пользователи оценят по достоинству.

У новой линейки iPhone есть заметные изменения, которые могут быть интересны российской аудитории. Базовый iPhone 17 получил увеличенную диагональ дисплея, поддержку частоты обновления 120 Гц и ускоренную зарядку — до 50% за 20 минут. Флагманские модели iPhone 17 Pro и Pro Max получили серьезное обновление камер: теперь в них используется система из трех сенсоров по 48 Мп, а фронтальные камеры во всей линейке улучшены с 12 до 18 Мп. Apple также продолжает внедрять программные функции, например, Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре кадра даже при движении, — сказал представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Он также отметил, что отдельным хитом продаж может стать ультратонкий iPhone Air. По словам эксперта, смартфон был создан для ценителей минимализма, легкости и удобства при повседневном использовании.

Таким образом, новинки Apple — это не только обновление «железа», но и развитие программных решений, которые соответствуют современным трендам и потребностям пользователей, — резюмировал представитель компании.

Ранее на ежегодной презентации компания Apple анонсировала смартфон iPhone Air с толщиной корпуса всего 5,6 миллиметра. Рамка устройства на 80% состоит из переработанного титана, что делает его не только исключительно прочным, но и самым легким и тонким iPhone за всю историю бренда.

