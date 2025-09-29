Суд арестовал восьмого фигуранта дела о массовом отравлении в Ленобласти

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал восьмого фигуранта дела о массовом отравлении алкоголем в Ленинградской области, сообщает пресс-служба судов города. Алекс-Владимир Нойманн обвиняется в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алекса-Владимира Нойманна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. <…> Срок меры — 23.11.2025, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в деревне Гостицы Сланцевского района в квартире одного из домов 25 сентября были найдены тела. На месте происшествия также обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Чудская Жемчужина», в которой была прозрачная жидкость со спиртовым запахом. Предварительно, причиной смерти людей могли стать отравления контрафактным алкоголем кустарного производства.

Нойманна арестовали 28 сентября по статьям 91, 92 УПК РФ. В тот же день его обвинили, подозреваемый частично признал свою вину. Защита просила выбрать более мягкую меру пресечения, но суд отказал.

