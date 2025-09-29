Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:22

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о массовом отравлении в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал восьмого фигуранта дела о массовом отравлении алкоголем в Ленинградской области, сообщает пресс-служба судов города. Алекс-Владимир Нойманн обвиняется в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алекса-Владимира Нойманна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. <…> Срок меры — 23.11.2025, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в деревне Гостицы Сланцевского района в квартире одного из домов 25 сентября были найдены тела. На месте происшествия также обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Чудская Жемчужина», в которой была прозрачная жидкость со спиртовым запахом. Предварительно, причиной смерти людей могли стать отравления контрафактным алкоголем кустарного производства.

Нойманна арестовали 28 сентября по статьям 91, 92 УПК РФ. В тот же день его обвинили, подозреваемый частично признал свою вину. Защита просила выбрать более мягкую меру пресечения, но суд отказал.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как отличить отравление с похмельем. По ее словам, отравление сопровождается спутанностью сознания, одышкой, синюшностью кожи и резким падением давления. Она подчеркнула, что это состояние требует срочной медицинской помощи.

суды
Санкт-Петербург
аресты
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.