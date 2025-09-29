Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Совфеде объяснили, чем может обернуться передача Украине ракет Tomahawk

Пушков: передача Украине ракет Tomahawk станет враждебным шагом США

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Передача Вооруженным силам Украины американских крылатых ракет Tomahawk станет неосмотрительным и враждебным шагом, написал в Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, такое решение противоречит политике главы США Дональда Трампа.

Такое решение, если оно на деле, а не для вида обсуждается в Вашингтоне, было бы крайне неосмотрительным и откровенно враждебным в адрес России. Оно противоречило бы и здравому смыслу, и логике обеспечения безопасности США, и всей политике Трампа, — написал Пушков.

Ранее специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что Белый дом пока не решил, поставлять ли крылатые ракеты Tomahawk другим странам НАТО для передачи Украине. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский лично запросил это вооружение.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов между тем считает, что ВСУ смогут использовать Tomahawk только после получения комплекса Typhon. По его словам, альтернативные варианты исключены на фоне соблюдения договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США.

