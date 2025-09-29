Названо условие, при котором Украина сможет применить ракеты Tomahawk

Вооруженные силы Украины смогут использовать американские ракеты Tomahawk только после получения комплекса Typhon, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, альтернативные варианты исключены на фоне соблюдения договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США.

Появление ракет Tomahawk требует определенной инфраструктуры. Есть возможность запуска ракет со стратегических бомбардировщиков B-29 и B-2 Spirit, но это противоречит условиям договора СНВ, который мы сейчас готовы продлить, если американцы сделают то же самое. Поэтому единственная система, которая позволяет запускать данные средства, — это наземные пусковые установки Typhon, — пояснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что испытания Typhon уже проводились в Германии, а учения, в частности, проходили в Дании и на Филиппинах. По его словам, США планируют развернуть эту систему в ФРГ, и если они продадут такие установки Украине, это откроет возможность для запуска крылатых ракет.

Обычно эти ракеты запускаются из пусковых установок вертикального старта Mk-41, которые размещаются на американских крейсерах типа «Тикондерога» либо на кораблях системы «Иджис». Таких кораблей у Украины нет, — добавил Кнутов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить разъяснения относительно того, кто будет осуществлять запуск американских дальнобойных ракет Tomahawk по российской территории в случае их передачи Украине. По его словам, эксперты проводят детальный анализ этого вопроса.