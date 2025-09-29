Американский эксперт высказался о мессенджере МАХ

Экс-менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман высоко оценил технологическую зрелость и стратегический потенциал российского мессенджера МАХ в ходе профессионального анализа, пишут «Известия». Эксперт рассмотрел разработку в контексте глобальных трендов и обозначил ключевые вызовы, стоящие перед платформой на пути ее дальнейшего развития.

MAX позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу — он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры, — сказал специалист.

Шуцман отметил, что необходимость создания отечественного мессенджера для России выходит далеко за пределы простого удобства коммуникации. Специалист положительно оценил технологическую составляющую проекта, указав, что устойчивость платформы к взрывному росту аудитории свидетельствует о ее надежной архитектуре.

Особое внимание американский специалист уделил компактности приложения, составляющей примерно 24 Мб, что, по его словам, демонстрирует высокий уровень инженерной работы и уважительное отношение к пользователям. В качестве стратегического ориентира для развития МАХ Шуцман видит китайский сервис WeChat.

К сильным техническим сторонам платформы эксперт отнес глубокую интеграцию с государственными сервисами и бизнес-приложениями, что создает основу для формирования многофункциональной экосистемы. Он также выделил развитие цифровой идентификации как уникального инструмента для безопасного доступа, отсутствующего у зарубежных аналогов.

Среди перспективных направлений развития Шуцман назвал необходимость обеспечения кроссплатформенности и создания открытых API. Особое значение он придает интернационализации продукта, рекомендуя внедрить функцию автоматического перевода сообщений на уровне ядра приложения.

Ранее сообщалось, что мессенджер MAX за время своего существования заблокировал уже более 70 тысяч сим-карт мошенников. Как отметил глава Роскомнадзора Андрей Липов, стран с полноценным цифровым суверенитетом в мире — единицы.