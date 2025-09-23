Пользователям MAX стала доступна «Алиса»

Нейросеть «Алиса» стала доступна всем пользователям мессенджера MAX, а 24 сентября она появится и в Telegram, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании «Яндекс». Там объяснили, что ИИ поможет с решением рабочих, учебных и личных задач — для этого нужно просто открыть чат-бот «Алисы» в мессенджере.

В мессенджере доступны ответы нейросети «Алиса» на базе самой мощной генеративной модели «Яндекса» YandexGPT 5.1 Pro, так же как в приложении Алиса и на сайте alice.yandex.ru. В мессенджере можно использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач, — отметили в компании.

Общаясь с пользователем, «Алиса» учитывает контекст беседы, чтобы давать еще более точные ответы. Если тема разговора изменится, то пользователь в любой момент сможет попросить нейросеть забыть предыдущий контекст. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в чате мессенджера или написать «Очисти контекст диалога».

Помимо всего прочего, «Алиса» способна отвечать на вопросы по изображениям и самостоятельно генерировать картинки. Можно попросить ее создать аватарку для себя или группового чата, открытку, принт, иконку для интерфейса или макет для стикеров. Чтобы использовать все функции нейросети, можно обратиться к ней в чате с «Алисой» на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса» и «Яндекс с Алисой», а также в браузере.

Ранее сообщалось, что мессенджер MAX за время своего существования заблокировал уже более 70 тыс. сим-карт мошенников. Как отметил глава Роскомнадзора Андрей Липов, стран с полноценным цифровым суверенитетом в мире — единицы.