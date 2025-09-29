Учитель прятал «вонючую бомбу» в кармане и травил школьников целый месяц В Южной Каролине учитель почти месяц распылял спрей с запахом фекалий

В США ассистент преподавателя Александр Льюис почти месяц распылял спрей с запахом фекалий в классе средней школы Западной Флоренции, сообщает портал Metro. Ученики жаловались на головные боли, тошноту и проблемы с дыханием и даже несколько раз обращались за медицинской помощью.

У моего сына трижды случались приступы астмы из-за этого, и мне пришлось отвести его к врачу, — рассказал отец пострадавшего.

Согласно материалам суда, Льюис использовал спрей с 25 августа по 19 сентября. По его словам, он распылял лимонный антисептик. Однако на видеозаписях видно, как мужчина прячет предмет в карман после использования. Из-за инцидента школа потратила около $55 тыс. (4,5 млн рублей) на ремонт вентиляции. Льюису предъявлены обвинения в порче имущества и нарушении школьного порядка.

