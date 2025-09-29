Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 20:15

Учитель прятал «вонючую бомбу» в кармане и травил школьников целый месяц

В Южной Каролине учитель почти месяц распылял спрей с запахом фекалий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США ассистент преподавателя Александр Льюис почти месяц распылял спрей с запахом фекалий в классе средней школы Западной Флоренции, сообщает портал Metro. Ученики жаловались на головные боли, тошноту и проблемы с дыханием и даже несколько раз обращались за медицинской помощью.

У моего сына трижды случались приступы астмы из-за этого, и мне пришлось отвести его к врачу, — рассказал отец пострадавшего.

Согласно материалам суда, Льюис использовал спрей с 25 августа по 19 сентября. По его словам, он распылял лимонный антисептик. Однако на видеозаписях видно, как мужчина прячет предмет в карман после использования. Из-за инцидента школа потратила около $55 тыс. (4,5 млн рублей) на ремонт вентиляции. Льюису предъявлены обвинения в порче имущества и нарушении школьного порядка.

Ранее в нью-йоркской старшей школе помощница учителя Оушен Валентайн оказалась в центре скандала: ее обвинили в интимных отношениях с 17-летним учеником. По данным следствия, 22-летняя женщина трижды вступала с подростком в связь во время школьных перерывов на обед.

учителя
суды
школьники
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.