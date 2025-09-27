Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:57

«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов

Миронов призвал поднять зарплату дошкольных педагогов до 100 тысяч рублей

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заработная плата дошкольных педагогов должна соответствовать зарплатам школьных учителей, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, они должны получать как минимум 100 тысяч рублей в месяц.

Оплата труда дошкольных педагогов как высококвалифицированных специалистов должна соответствовать зарплатам школьных учителей. <...> Сегодня, по официальным данным, это около 100 тысяч рублей, — сказал Миронов.

Он добавил, что именно в дошкольном возрасте у детей закладываются основы знаний и навыков, а также формируется интерес к окружающему миру. По этой причине работа с такими учениками требует от педагогов полной отдачи.

Ответственность огромная, — отметил Миронов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что сельские учителя в России смогут приобретать жилье всего за 1% от его стоимости по новой государственной программе. По его словам, она заработает с 1 января 2026 года.

