«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов

Заработная плата дошкольных педагогов должна соответствовать зарплатам школьных учителей, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, они должны получать как минимум 100 тысяч рублей в месяц.

Оплата труда дошкольных педагогов как высококвалифицированных специалистов должна соответствовать зарплатам школьных учителей. <...> Сегодня, по официальным данным, это около 100 тысяч рублей, — сказал Миронов.

Он добавил, что именно в дошкольном возрасте у детей закладываются основы знаний и навыков, а также формируется интерес к окружающему миру. По этой причине работа с такими учениками требует от педагогов полной отдачи.

Ответственность огромная, — отметил Миронов.

