«Нарушения покрываются»: Хорев о допинговых скандалах против россиян

США и их союзники покрывают вопиющие нарушения в отношении российских спортсменов, заявил спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев в Госдуме на круглом столе на тему «Россия и международное сотрудничество в области спорта и борьбы с допингом в спорте». По его словам, все обвинения беспочвенны, передает корреспондент NEWS.ru.

Вот эти принципы, оценочные и процедурные, по вопросам допинга, сколько мы знаем примеров, когда какие-то вопиющие нарушения покрываются американцами и их союзниками, невзирая ни на что, — подчеркнул Хорев.

Дипломат отметил, что у России есть сильные союзники, в том числе Китай. Он добавил, что стратегическое партнерство с КНР включает сотрудничество в сфере спорта и в вопросах борьбы с допингом.

Будем сотрудничать с нашими друзьями, союзниками, с нашими доброжелателями и будем отстаивать позиции России повсеместно на антидопинговом направлении, — заключил Хорев.

Ранее министр спорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение IPC о восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) станет ориентиром для МОК. Дегтярев также поздравил спортивное сообщество, подчеркнув, что его успех — результат упорного труда.