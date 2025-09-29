Несостоявшаяся мисс Вселенная ушла из жизни после мольбы о помощи

На Ямайке в своем доме была обнаружена мертвой участница национального конкурса «Мисс Вселенная» 2023 года 26-летняя Тайра Сполдинг, сообщает The Gleaner. По данным полиции, она совершила самоубийство.

Я борюсь за свою жизнь. Мне кажется, мне нужно выйти и что-то сделать, потому что мой разум пытается меня убить, — рассказала девушка в одном из последних видео.

По информации журналистов, незадолго до смерти она опубликовала серию «эмоциональных» видеороликов, в которых открыто рассказала о своих проблемах. Так, на видео от 31 августа она рассказала, что решение уйти с работы разрушило ей жизнь, а всего несколько дней спустя, 5 сентября, она рассказала о своей ежедневной борьбе с мыслями о самоубийстве из-за накопившихся личных проблем.

Ранее сообщалось, что победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2023 году Шейннис Паласиос пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем. По ее словам, она нередко испытывает панические атаки, причем самые сильные из них приходятся на смену времен года.