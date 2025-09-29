Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 19:43

Жившая вместе с детьми в пещере россиянка вернулась домой

Россиянка Нина Кутина вернулась из Индии в Россию вместе с двумя дочерьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянка Нина Кутина, прожившая восемь лет в Индии, вернулась в Россию вместе с дочерьми четырех и шести лет, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина какое-то время жила с детьми в пещере на холмах Раматирхта в штате Карнатака, и не так давно власти Индии нашли их после оползня.

По словам правозащитника и вице-президента Центра поддержки соотечественников Ивана Мельникова, семья несколько месяцев содержалась в депортационной тюрьме города Бангалор. Благодаря совместным усилиям с МИД России их удалось вернуть на родину.

Ранее стало известно, что Кутина увлекалась индуизмом и организовала в пещере импровизированный храм с идолом Рудры. Позднее семью поместили во временное жилье перед депортацией на родину. Тогда же проверка показала, что виза ее была просрочена с 2017 года.

Позже Кутина заявила об ухудшении условий жизни после вмешательства спасателей. Она описала пребывание в изоляции как гармоничное существование с медитациями и творчеством, однако после обнаружения семью поместили в неприемлемые, по ее словам, условия с ограничениями и изъятием личных вещей.

