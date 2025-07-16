Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 17:05

Россиянка пожалела, что ее спасли из индийской пещеры с детьми

Условия жизни россиянки ухудшились после ее спасения из пещеры с детьми в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянка Нина Кутина, прожившая с двумя дочерьми в пещере в Индии, рассказала, что после вмешательства спасателей их условия жизни ухудшились, сообщает The Times of India. 11 июля спасатели обнаружили семью неподалеку от города Гокарна в штате Карнатака.

Выяснилось, что 40-летняя Кутина с шестилетней Прией и четырехлетней Амоей около двух недель назад добровольно переехала в пещеру. Женщина объяснила, что жизнь в гармонии с природой приносила ей радость. По ее словам, они вставали с первыми лучами солнца, купались в реках, пели песни, рисовали и читали книги.

Кутина зарабатывала на жизнь созданием произведений искусства, музыкальными роликами и преподаванием, а продукты покупала в ближайшей деревне. В пещере она установила идол Рудры, посвящая время молитвам и медитациям. Мать четверых детей, рожденных в разных странах без помощи врачей, планировала перевести младших дочерей на домашнее обучение.

Однако после спасения, как отметила Кутина, их поместили в неподходящие условия. Она рассказала, что их держат в грязном месте без возможности уединиться, кормят только рисом, а часть личных вещей, включая прах ее сына, изъяли. Женщина, путешествующая по миру 15 лет, приехала в Индию по рабочей визе и долгое время жила на Гоа. Возвращаться в Россию она не планирует из-за личных и юридических сложностей. Сейчас Кутина находится под опекой посольства РФ.

Ранее туристка из Таиланда предстала перед судом на Шри-Ланке за появление в полуобнаженном виде на заливе Аругам. Женщина следовала от одного отеля к другому в таком наряде.

Индия
россияне
пещеры
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны финансовые последствия перерасчета рабочего стажа матерям
Зеленскому посоветовали не обольщаться решением Трампа по Украине
ВСУ целятся в Москву: какое оружие получит Украина, чем ПВО закроет cтолицу
Японец может сесть в тюрьму после бронирования 580 номеров из мести
Где ты, Леся? В Крыму ищут пропавшую в апреле медсестру, новые подобности
Названа оптимальная продолжительность сна
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Врач опроверг распространенный миф о венерических заболеваниях
Депутат раскрыл, кто должен стать для россиян примером для подражания
Захарова раскрыла состояние российских дипломатов в Дамаске
В Бирюлево обнаружили бешенство
Командиров на одном направлении обвинили в пособничестве противнику
Туристы купили путевку за 700 тысяч рублей и попали в антисанитарию
Шойгу назвал сценарий, при котором ЕС может потратить активы России на ВСУ
Раскрыты потенциальные опасности любимого летнего лакомства
Всех фигурантов дела об убийствах прошлых лет на Урале оставили под арестом
Новозеландский охотник обнаружил крайне редкую птицу
Российский правозащитник обратился в ООН из-за ситуации с УПЦ
В Британии ветер поднял мужчину и убил его о борт яхты
Москвичей предупредили о возвращении дождей
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.