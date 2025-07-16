Россиянка пожалела, что ее спасли из индийской пещеры с детьми Условия жизни россиянки ухудшились после ее спасения из пещеры с детьми в Индии

Россиянка Нина Кутина, прожившая с двумя дочерьми в пещере в Индии, рассказала, что после вмешательства спасателей их условия жизни ухудшились, сообщает The Times of India. 11 июля спасатели обнаружили семью неподалеку от города Гокарна в штате Карнатака.

Выяснилось, что 40-летняя Кутина с шестилетней Прией и четырехлетней Амоей около двух недель назад добровольно переехала в пещеру. Женщина объяснила, что жизнь в гармонии с природой приносила ей радость. По ее словам, они вставали с первыми лучами солнца, купались в реках, пели песни, рисовали и читали книги.

Кутина зарабатывала на жизнь созданием произведений искусства, музыкальными роликами и преподаванием, а продукты покупала в ближайшей деревне. В пещере она установила идол Рудры, посвящая время молитвам и медитациям. Мать четверых детей, рожденных в разных странах без помощи врачей, планировала перевести младших дочерей на домашнее обучение.

Однако после спасения, как отметила Кутина, их поместили в неподходящие условия. Она рассказала, что их держат в грязном месте без возможности уединиться, кормят только рисом, а часть личных вещей, включая прах ее сына, изъяли. Женщина, путешествующая по миру 15 лет, приехала в Индию по рабочей визе и долгое время жила на Гоа. Возвращаться в Россию она не планирует из-за личных и юридических сложностей. Сейчас Кутина находится под опекой посольства РФ.

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