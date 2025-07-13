Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО Капова пещера была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Пещера Шульган-Таш в Башкирии, известная своими древними наскальными рисунками, получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Он отметил, что включение в престижный список стало результатом многолетней работы местных ученых, специалистов и научных учреждений. Он подчеркнул, что международное признание подтверждает ценность уникального памятника первобытного искусства, созданного около 17-18 тысяч лет назад.

Мы это сделали! Наш Шульган-Таш, наконец-то, получил международный статус. Сегодня в Париже экспертное сообщество единогласно проголосовало за включение наскальной живописи Каповой пещеры в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это без преувеличения историческое событие для всего Башкортостана, — отметил глава региона.

Ранее международная команда исследователей во главе с биоархеологом Мишель Блез из Калифорнийского университета провела изучение гватемальской пещеры Куэва-де-Сангре. В подземном озере были найдены свидетельства массовых ритуальных жертвоприношений цивилизации майя, включая останки около сотни человек. Местные жители на протяжении поколений передавали легенды об этом месте, название которого буквально означает «кровавая пещера», утверждая, что там происходили ужасающие события.