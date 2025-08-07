Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 19:39

Нетаньяху раскрыл планы Израиля на сектор Газа

Нетаньяху: Израиль не будет удерживать контроль над сектором Газа

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль планирует временно установить контроль над сектором Газа для обеспечения безопасности, но не намерен удерживать его, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News. Глава кабмина подчеркнул, что конечной целью является передача территории под управление арабских сил, которые смогут обеспечить стабильность.

Мы намерены, чтобы обеспечить собственную безопасность, убрать ХАМАС, освободить население и передать под гражданское управление тем, кто не будет являться членом ХАМАС или выступать за разрушение Израиля, — пояснил Нетаньяху.

По его словам, Тель-Авив хочет передать Газу арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая еврейскому государству и обеспечивая достойную жизнь населению сектора. При этом власти Израиля намерены создать «периметр безопасности» перед передачей контроля над территорией.

Ранее The Times of Israel сообщала, что Нетаньяху поссорился с главой генштаба Эялем Замиром из-за планов оккупации сектора Газа. По мнению военного, это будет ловушкой для Армии обороны Израиля. Глава Генштаба считает, что попытка оккупации Газы обернется большими потерями в рядах ЦАХАЛ.

