07 августа 2025 в 19:28

Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае

Группа «Винтаж» заработает 6,8 млн рублей на концерте в ОАЭ

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Российская группа «Винтаж» с солисткой Анной Плетневой заработает более 6,8 млн рублей на концерте в Дубае при полной загрузке зала, передает Telegram-канал «Звездач». Это будет первое выступление музыкантов в Объединенных Арабских Эмиратах. Самые доступные места на танцполе стоят $113 (8 969,94 рубля), места за столиками обойдутся в $1,4 тысячи (111 132 рубля).

До этого в Сети появилась информация, что российские звезды 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне новой волны популярности среди молодого поколения. Первой волна популярности накрыла певицу Надежду Кадышеву — в частности, за полгода она подняла ценник в два раза, до 20 млн рублей. При этом многолетняя солистка группы Reflex Ирина Нельсон выступает на частных вечеринках за 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что планирующий выступить на «Новой волне» певец Валерий Леонтьев сохранил состояние благодаря бизнесу жены Людмилы Исакович в США — речь идет о компании MUZA MARIN INC. Уточняется, что в настоящее время указанный бизнес перешел в другую форму, включая гостиницу и элитный салон для груминга собак Legaro и Veilan.

