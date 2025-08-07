Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 14:18

Стало известно, кто обеспечивает роскошную жизнь Леонтьева в США

LIFE.ru: Леонтьев сохранил состояние благодаря бизнесу жены в США

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Согласившийся выступить на «Новой волне» певец Валерий Леонтьев сохранил состояние благодаря бизнесу жены Людмилы Исакович в США — речь идет о компании MUZA MARIN INC, передает LIFE.ru. По данным издания, сейчас этот бизнес перешел в другую форму, включая гостиницу и элитный салон для груминга собак Legaro и Veilan.

В материале сказано, что семья артиста живет в двухэтажной вилле в пригороде Майами — Серфсайде. При этом клиентами жены исполнителя хита «Исчезли солнечные дни» являются местные миллионеры и знаменитости, живущие по соседству и способные потратить на уход за питомцами тысячи долларов.

Что касается виллы, то ее площадь составляет почти 600 «квадратов». По данным издания, на территории участка Леонтьева располагаются гараж, шесть спален, семь санузлов, бассейн, почти 100-метровый деревянный пирс с катером, тренажерный зал, зона спа, сауна, лифт на второй этаж.

Ранее концертный директор исполнителя Борис Чигирев сообщил, что Леонтьев согласился выступить на «Новой волне» из-за дружбы с организатором песенного конкурса Игорем Крутым. Он добавил, что композитор лично попросил об этом исполнителя хита «Дельтаплан».

Также в Сети появилась информация, что российские звезды 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне новой волны популярности среди молодого поколения. Первой волна популярности накрыла певицу Надежду Кадышеву — в частности, за полгода она подняла ценник в два раза, до 20 млн рублей.

Валерий Леонтьев
бизнес
США
жены
