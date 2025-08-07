Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму

В Воронежской области маленький мальчик заковал маму в наручники во время игры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Россоши Воронежской области маленький мальчик заковал маму в наручники во время игры, сообщил Telegram-канал Readovka, опубликовав соответствующие кадры. Женщине пришлось искать помощь у полицейских и спасателей.

Наручники, которыми сын заковал маму, оказались настоящими, а ключ от них загадочно исчез. Женщина вызвала такси и отправилась в полицию — таксист, увидев оковы, решил, что она едет сдаваться с повинной.

Сотрудники полиции попытались оказать помощь, но безуспешно, поэтому местной жительнице пришлось ехать в МЧС. Спасатели оперативно решили ситуацию — достали болторез и раскусили «браслеты».

Ранее юрист Евгения Данилова сообщила NEWS.ru, что в России органы опеки могут поставить семью на учет, если родители оставят ребенка в машине на жаре. По ее словам, уголовное или административное дело возбуждается в том случае, если ребенку был нанесен вред и потребовалась медицинская помощь. Она уточнила, что при повторных инцидентах или тяжелых последствиях суд может лишить семью родительских прав.

