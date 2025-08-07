Маленький мальчик случайно «арестовал» маму В Воронежской области маленький мальчик заковал маму в наручники во время игры

В Россоши Воронежской области маленький мальчик заковал маму в наручники во время игры, сообщил Telegram-канал Readovka, опубликовав соответствующие кадры. Женщине пришлось искать помощь у полицейских и спасателей.

Наручники, которыми сын заковал маму, оказались настоящими, а ключ от них загадочно исчез. Женщина вызвала такси и отправилась в полицию — таксист, увидев оковы, решил, что она едет сдаваться с повинной.

Сотрудники полиции попытались оказать помощь, но безуспешно, поэтому местной жительнице пришлось ехать в МЧС. Спасатели оперативно решили ситуацию — достали болторез и раскусили «браслеты».

