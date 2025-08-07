Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа

Офис генсека ООН приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа

Организация Объединенных Наций приветствует все усилия по урегулированию на Украине, в том числе предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщили в офисе генсека ООН. Заместитель представителя главы Организации Фархан Хак отметил, что поддерживает любые меры по достижению мира, передает ТАСС.

Очевидно, что мы приветствуем любые усилия, которые направлены на достижение мира на Украине, — подчеркнул Хак.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен посоветовал Трампу перестать рассматривать напряжение на Украине как противостояние между Москвой и Киевом. По словам эксперта, налаживать отношения необходимо между НАТО и РФ, а именно — разрешить стратегические противоречия сторон.

При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что в Киеве возникла паника из-за встречи Трампа и Путина. По его словам, особенно напряжение заметно на информационных ресурсах, аффилированных с администрацией президента Владимира Зеленского.

