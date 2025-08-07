Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею Победивший рак отец-одиночка из Англии выиграл 106 млн рублей в лотерею

В Англии отец-одиночка победил рак и выиграл 1 млн фунтов стерлингов (106 млн рублей) в лотерею, пишет Metro. По его словам, он планирует свозить детей в отпуск и показать им мир.

51-летний Пол Харви из Норфолка заявил, что раньше жил на Кипре и выучил греческий язык, поэтому он хочет отвезти семью в Грецию и блеснуть знаниями. Кроме того, он планирует купить дочери автомобиль, чтобы она могла начать учиться водить.

Это не просто деньги. Это шанс начать новую главу, построить стабильную и счастливую жизнь для нас троих <...>. Я хочу показать им море, культуру, вкус еды, — сказал Харви.

Ранее три участника лотереи из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали мультимиллионерами. Счастливчики разделили суперприз в 100 млн рублей.

До этого жительница Австралии выиграла 4,2 млн австралийских долларов (около 225 млн рублей) в национальной лотерее. Женщина из Веллингтона увидела накануне видео в соцсети, которое теперь называет «знаком свыше». В ролике говорилось, что она получит крупную сумму, если досмотрит его до конца. Теперь победительница планирует закрыть долги.