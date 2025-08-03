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03 августа 2025 в 13:11

Россияне из трех регионов внезапно стали мультимиллионерами

Трое жителей России выиграли в лотерею и стали мультимиллионерами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три участника лотереи из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали мультимиллионерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Национальная лотерея». Счастливчики разделили суперприз в 100 млн рублей.

Они выиграли более 33 млн рублей каждый, а еще девять счастливчиков получили призы по 1 млн рублей, — поделились организаторы лотереи.

Эти участники приобрели билеты в разных регионах, включая онлайн-платформы. Среди обладателей миллионных призов — жители Курской, Челябинской, Курганской областей, а также республик Башкортостан и Татарстан. Общая сумма выигрышей в этом тираже составила более 168 млн рублей.

Ранее жительница Австралии выиграла 4,2 млн австралийских долларов (около 225 млн рублей) в национальной лотерее. Женщина из Веллингтона увидела накануне видео в соцсети, которое теперь называет «знаком свыше». В ролике говорилось, что она получит крупную сумму, если досмотрит его до конца. Теперь победительница планирует закрыть ипотеку и выплатить кредит за автомобиль.

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