Женщина сорвала джекпот в лотерее благодаря «знаку свыше»

Жительница Австралии выиграла 4,2 млн австралийских долларов (около 225 млн рублей) в национальную лотерею благодаря случайности, сообщает издание 7news. Женщина из города Веллингтон, штат Новый Южный Уэльс, призналась, что накануне увидела в соцсети ролик, которому не придала значения, но теперь считает его «знаком свыше».

В видео говорилось, что она получит большую сумму денег, если досмотрит его до конца. В итоге австралийка стала одним из семи победителей субботнего лотерейного розыгрыша, каждый из которых получил огромные деньги. Отмечается, что теперь женщина планирует погасить ипотеку и кредит за автомобиль. Владелец магазина, где был куплен билет, рассказал, что это уже девятый крупный выигрыш за 30 лет.

Ранее житель американского штата Мичиган выиграл $500 тысяч (примерно 39,2 млн рублей) благодаря тому, что не смог купить нужный лотерейный билет. По словам 57-летнего мужчины, он решил сыграть в лотерею Triple Red 777s, но билеты закончились. Тогда он приобрел купон розыгрыша Detroit Tigers и тут же понял, что выиграл полмиллиона.