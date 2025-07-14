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14 июля 2025 в 20:06

Мужчина не смог купить нужный лотерейный билет и выиграл 39 млн рублей

UPI: американец приобрел лотерейный билет на заправке и выиграл 39 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель американского штата Мичиган выиграл $500 тысяч (примерно 39,2 млн рублей) благодаря тому, что не смог купить нужный лотерейный билет, передает UPI. По словам 57-летнего мужчины, он решил сыграть в лотерею Triple Red 777s, когда остановился на заправке. Однако нужные ему билеты закончились. Тогда он приобрел купон розыгрыша Detroit Tigers и тут же понял, что выиграл полмиллиона.

Мне было трудно поверить, когда я увидел, что выиграл $500 тысяч, но, просмотрев билет несколько раз, я сказал себе, что это, должно быть, правда, — заявил американец.

Ранее житель Челябинска выиграл 100 млн рублей в розыгрыше лотереи «Мечталлион» после сна жены о рыжем пауке. Уточнялось, что мужчину зовут Роман, он является многодетным отцом, который работает на заводе и участвует в розыгрышах уже четыре года. Обычно он покупал пачку билетов по 50 штук. На этот раз в почтовом отделении продавали наборы по десять билетов. Челябинец хотел отказаться, однако сотрудница почты уговорила его поучаствовать в розыгрыше.

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