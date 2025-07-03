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03 июля 2025 в 11:22

Житель Челябинска выиграл 100 млн рублей благодаря сну жены

Многодетный челябинец выиграл 100 млн рублей в лотерею после сна жены о пауке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Челябинска выиграл 100 млн рублей в розыгрыше лотереи «Мечталлион» после сна жены о рыжем пауке, передает РБК. Сообщается, что мужчину зовут Роман, он многодетный отец, работает на заводе и участвует в розыгрышах уже четыре года.

По словам Романа, обычно он покупает пачку билетов по 50 штук. На этот раз в почтовом отделении продавали наборы по десять билетов. Челябинец хотел отказаться, однако сотрудница почты уговорила его поучаствовать в розыгрыше.

В середине июня сообщалось, что житель Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в розыгрыше «Мечталлиона», посвященном Дню России. Еще два участника получили по миллиону рублей, они купили билеты в Орловской и Свердловской областях.

Ранее житель Северной Каролины увидел во сне джекпот $110 тысяч (9,5 млн рублей) и выиграл эту сумму в лотерею. Роберт Хобан из города Стэнли купил лотерейный билет за $1 (порядка 80 рублей) и лег спать с мыслями о грядущем розыгрыше. Американец отметил, что семья отказывалась верить в его свершившуюся удачу. По словам Хобана, родственники думали, что он «прикалывается», потому что часто подшучивает над близкими.

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