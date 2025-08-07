Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Адвокаты подтвердили развод Диброва с женой спустя 16 лет брака

Дибровы официально начали бракоразводный процесс

Дмитрий Дибров и его жена Полина Дмитрий Дибров и его жена Полина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокатское бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» официально подтвердило, что представляет интересы Полины Дибровой в бракоразводном процессе с телеведущим Дмитрием Дибровым. Как следует из заявления в Telegram-канале фирмы, юристы действуют в рамках закона и намерены защищать права и интересы клиентки.

АБ «Дубровская, Кузнецова и партнеры» будет представлять интересы Полины Дибровой в бракоразводном процессе, — сказано в сообщении.

Жена предполагаемого любовника Полины Дибровой Елена Товстик в свою очередь обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон. По словам адвоката, она будет представлять ее интересы в суде, чтобы «дать отпор» супругу женщины, оказавшемуся в центре семейного скандала.

Сама Товстик позже заявила, что последние два года полностью посвятила себя детям и домашним заботам, фактически не покидая дома. Она родила мужу шесть детей.

Юрист Людмила Александрова заявила, что в случае развода Дибровых суд определит, с кем будут жить их общие дети. По словам правозащитницы, орган учтет мнение несовершеннолетних.

Полина Диброва
Дмитрий Дибров
дети
разводы
браки
