Юрист раскрыла, с кем останутся дети в случае развода Дибровых

Место жительства детей телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины в случае развода определит суд, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, орган госвласти в этом вопросе учтет личное мнение несовершеннолетних, которым исполнилось 10 лет. Она отметила, что с младшими детьми органы опеки проведут беседу, а решение будет приниматься исходя из их интересов, возраста и привязанности к родителям.

У Дибровых трое детей. При определении места жительства несовершеннолетних суд будет выяснять мнение тех, кто достиг 10 лет. С остальными детьми беседу проведут органы опеки. Суд будет исходить в основном из интересов детей, принимать во внимание их возраст, привязанность к каждому из родителей, нравственные и иные качества каждого из родителей, имеющиеся взаимоотношения, возможность создания условий детям для воспитания и развития. Скорее всего, будет проведена психолого-педагогическая или психолого-психиатрическая экспертиза. Материальное преимущество не будет являться решающим фактором при вынесении решения, — пояснила Александрова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Дибров хочет оставить без всего свою жену Полину после развода. По данным источника, телеведущий намерен забрать себе троих детей, включая старшего — 15-летнего.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский ранее заявил, что новый законопроект о совместном воспитании детей позволит снизить нагрузку на родителей при разводе. По словам юриста, уже сегодня в России сформировалась новая социальная реальность, в рамках которой значительная часть детей вынуждены расти в условиях раздельного проживания родителей.