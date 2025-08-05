Юрист объяснил важность проекта о совместном воспитании детей после развода

Новый законопроект о совместном воспитании детей позволит снизить нагрузку на родителей при разводе, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, уже сегодня в России сформировалась новая социальная реальность, в рамках которой значительная часть детей вынуждена расти в условиях раздельного проживания родителей.

В РФ сформировалась новая социальная реальность, в рамках которой значительная часть детей вынуждена расти в условиях раздельного проживания родителей. Существующие юридические механизмы позволяют эффективно обеспечить баланс прав родителей и их несовершеннолетних детей, оказавшихся в ситуации развода и раздельного проживания родителей. Новый закон предлагает нормативно закрепить институт совместного воспитания детей родителями. Определение порядка совместного воспитания позволит снизить нагрузку на одного из родителей, разумно распределить между ними права и обязанности по воспитанию ребенка, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что установление порядка совместного воспитания позволит судебным актом закрепить график проживания ребенка с каждым из родителей. По его словам, в этом случае будет учитываться мнение детей, достигших 10 лет. Юрист подчеркнул, что такая новация значительно минимизирует случаи злоупотребления родителями своими правами.

Установление порядка совместного воспитания позволит судебным актом закрепить график проживания ребенка с каждым из родителей, с учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет. Такая новация, безусловно, значительно минимизирует случаи злоупотребления родителями своими правами. Все это в совокупности позволит хотя бы частично выправить складывающуюся в стране ситуацию с проживанием детей в неполных семьях, — пояснил Хаминский.

По его словам, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что уровень разводов, которые являются основной причиной возникновения неполных семей, остается в России крайне высоким. Он отметил, что в первом полугодии 2024 года в РФ зарегистрировано 373 тысячи разводов, а это составляет около 80% от общего количества браков, заключенных за тот же период.

Ранее группа парламентариев во главе с первым зампредом комитета ГД по информполитике Андреем Свинцовым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении суду права назначать совместное воспитание детей после развода родителей. Соответствующую статью предлагается внести в Семейный кодекс РФ.