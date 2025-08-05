Пятеро детей пострадали в аварии в российском регионе В Башкирии сообщили о ДТП с шестью детьми в Гафурийском районе

В Гафурийском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием женщины и шестерых детей. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в Telegram-канале, автомобиль съехал в кювет, в результате чего пострадали пятеро несовершеннолетних.

Легковая машина съехала в кювет. За рулем была мама пострадавших, она отказалась от осмотра и оказания медпомощи. Пятерых детей забрала скорая помощь, — написал Рахматуллин.

Уточняется, что мать детей не получила серьезных травм. По словам Рахматуллина, пострадавших доставят в городскую больницу Стерлитамака для обследования, тяжелых пациентов среди них нет. Известно, что самому младшему из них всего два года.

Ранее на Бережковской набережной Москвы произошло ДТП с участием кроссовера и группы пешеходов. В результате пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. По данным следствия, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Первоначально подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали.