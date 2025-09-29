Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата

Иранский телеканал IRIB заретушировал ноги министра иностранных дел Финляндии Эрины Валтонен и министра миграции Швеции Марии Стенегард на встрече с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, прошедшей в Нью-Йорке в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Вероятно, длина их юбок не соответствует требования ислама, предположили журналисты Helsinki Times.

Подвергнутые правке кадры попали в социальные сети и вызвали возмущение финнов и шведов. Валтонен в интервью изданию назвала инцидент печальным и отметила, что он отражает положение женщин в Иране.

Я не меняю одежду в зависимости от того, с кем встречаюсь. Например, у меня есть правило: я не буду посещать мероприятия, где требуют закрывать лицо или волосы, — объяснила министр.

Примечательно, что на встрече с иранским дипломатом обсуждались региональная стабильность, права человека и роль женщин в дипломатии. МИД Финляндии ситуацию пока не комментировал.

