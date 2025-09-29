Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 22:56

Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата

HT: иранский телеканал заретушировал колени главы МИД Финляндии Валтонен

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Morteza Nikoubazl

Иранский телеканал IRIB заретушировал ноги министра иностранных дел Финляндии Эрины Валтонен и министра миграции Швеции Марии Стенегард на встрече с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, прошедшей в Нью-Йорке в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Вероятно, длина их юбок не соответствует требования ислама, предположили журналисты Helsinki Times.

Подвергнутые правке кадры попали в социальные сети и вызвали возмущение финнов и шведов. Валтонен в интервью изданию назвала инцидент печальным и отметила, что он отражает положение женщин в Иране.

Я не меняю одежду в зависимости от того, с кем встречаюсь. Например, у меня есть правило: я не буду посещать мероприятия, где требуют закрывать лицо или волосы, — объяснила министр.

Примечательно, что на встрече с иранским дипломатом обсуждались региональная стабильность, права человека и роль женщин в дипломатии. МИД Финляндии ситуацию пока не комментировал.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил установить жесткие меры ответственности за изображение храмов, мечетей и синагог без соответствующих религиозных символов. По его словам, искажение религиозной символики является недопустимым проявлением неуважения к религиозным чувствам верующих и к российской культуре.

Иран
телевидение
Финляндия
Швеция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.