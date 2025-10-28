ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина

Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» передаст Израилю тело еще одного погибшего заложника, сообщает Anadolu. Представители радикального движения уточнили, что обнаружение останков произошло в одном из подземных тоннелей на территории сектора Газа.

В рамках сделки по обмену пленными «Бригады Иззеддина аль-Кассама» передадут тело одного из (израильских. — NEWS.ru) пленных, обнаруженное некоторое время назад на одном из участков тоннелей в секторе Газа, в 20:00 по местному времени (21:00 мск), — сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал вернуть тела израильских заложников в течение 48 часов, по его словам, в противном случае ХАМАС ждут последствия. Он заявил, что на Ближнем Востоке установился «крепкий мир», и существующее соглашение о прекращении огня имеет шанс стать вечным.

До этого в секторе Газа были сформированы новые вооруженные группы, которые стремятся бороться с ХАМАС. Всего создано четыре объединения. Эти ополченцы, как утверждается, входят в совместный проект по отстранению ХАМАС от власти и пользуются поддержкой не только Израиля, но и ряда арабских и западных стран. Они действуют за так называемой «желтой линией» — границей контроля ЦАХАЛ в Газе, установленной соглашением о прекращении огня.