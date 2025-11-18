Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 17:50

Российские бойцы нашли у пленного бойца ВСУ диск с необычными фильмами

Военные группировки «Центр» нашли у пленного бойца ВСУ диск с фильмом «9 рота»

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Бойцы ВС РФ нашли у взятого в плен украинского солдата диск с российскими военными фильмами и награбленные вещи. Видео Минобороны с досмотром рюкзака бойца ВСУ появилось в распоряжении NEWS.ru. На кадрах солдат ВС России вытряхивает содержимое ранца, а после подбирает DVD-диск с подборкой фильмов, среди которых была картина «9 рота».

Ну вот, а фильмы про Афганистан, про Чечню. «9 рота», «Блокпост», «Война», «Караван смерти», «Марш-бросок». Зачем вам это все нужно? — говорит российский военный.

Пленный ответил, что хотел как-нибудь посмотреть эти фильмы. Он рассчитывал включить их, когда у него появится такая возможность.

Помимо диска с фильмами, в рюкзаке задержанного были обнаружены чужие вещи. Среди них были DVD-проигрыватель, ноутбук, шуруповерт и много другой награбленной мелочи, в том числе кольцо.

Ранее этот же пленный сообщал, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.
Россия
ДНР
Красноармейск
СВО
Украина
пленные
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину предупредили об опасных перспективах
Подростка обвинили в призывах к насилию
Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань
В Кремле предупредили «запутавшихся в трех соснах» поляков о последствиях
Сериал «Тайны следствия» попал в книгу рекордов
В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа
В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
НАТО сокращает срок переброски войск к границам России
Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?
«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»
Песков назвал причины «головной боли» Киева
Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме
«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки
Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области
На Москву летел еще один беспилотник
В зоне СВО началось тестирование инновационной системы РЭБ
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.