Российские бойцы нашли у пленного бойца ВСУ диск с необычными фильмами Военные группировки «Центр» нашли у пленного бойца ВСУ диск с фильмом «9 рота»

Бойцы ВС РФ нашли у взятого в плен украинского солдата диск с российскими военными фильмами и награбленные вещи. Видео Минобороны с досмотром рюкзака бойца ВСУ появилось в распоряжении NEWS.ru. На кадрах солдат ВС России вытряхивает содержимое ранца, а после подбирает DVD-диск с подборкой фильмов, среди которых была картина «9 рота».

Ну вот, а фильмы про Афганистан, про Чечню. «9 рота», «Блокпост», «Война», «Караван смерти», «Марш-бросок». Зачем вам это все нужно? — говорит российский военный.

Пленный ответил, что хотел как-нибудь посмотреть эти фильмы. Он рассчитывал включить их, когда у него появится такая возможность.

Помимо диска с фильмами, в рюкзаке задержанного были обнаружены чужие вещи. Среди них были DVD-проигрыватель, ноутбук, шуруповерт и много другой награбленной мелочи, в том числе кольцо.

Ранее этот же пленный сообщал, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.