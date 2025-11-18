В Раде раскрыли, чем занялся Умеров на фоне коррупционного скандала Депутат Рады Дубинский: глава СНБО Украины Умеров дал показания ФБР в Турции

Находящийся в Турции глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров дал показания Федеральному бюро расследований (ФБР) США, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский. По его словам, глава офиса украинского президента Андрей Ермак занял выжидательную позицию и пытается придумать, «кто во всем виноват».

Умеров в ФБР дает показания — пытается порешать, — написал Дубинский.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru заявил, что США используют Умерова как инструмент давления на президента Украины Владимира Зеленского и коррумпированных чиновников Европейского союза. По его словам, отъезд Умерова был напрямую связан с началом масштабного коррупционного скандала. Основная часть схем на Украине реализовывалась именно через военное ведомство.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Умеров может дать ФБР показания против Зеленского и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметил, что таким образом украинский политик хочет уйти от уголовного преследования по делу о коррупции в сфере энергетики.