18 ноября 2025 в 18:01

Косметолог назвала причины развития акне после массажа лица

Косметолог Выщипанова: спровоцировать акне могут крем или масло

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крем или масло для массажа могут спровоцировать возникновение акне, рассказала «Москве 24» врач-косметолог кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова. Она отметила, что средство может забиваться в поры и вызывать воспаление.

Если кожа изначально здоровая, тяжелой формы акне после сеансов лицевого массажа 100% не будет. Чтобы начались такие последствия, должны быть предпосылки, например угревая болезнь в очень легкой степени или в состоянии ремиссии, — подчеркнула Вищипанова.

Косметолог рассказала, что еще одной причиной высыпаний могут стать просроченные средства. Она посоветовала не посещать массаж лица при наличии кожных заболеваний.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала, что очищение и тонизирование кожи можно провести дома. Она отметила, что косметику можно найти почти в каждой аптеке.

