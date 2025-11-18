Косметолог назвала причины развития акне после массажа лица Косметолог Выщипанова: спровоцировать акне могут крем или масло

Крем или масло для массажа могут спровоцировать возникновение акне, рассказала «Москве 24» врач-косметолог кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова. Она отметила, что средство может забиваться в поры и вызывать воспаление.

Если кожа изначально здоровая, тяжелой формы акне после сеансов лицевого массажа 100% не будет. Чтобы начались такие последствия, должны быть предпосылки, например угревая болезнь в очень легкой степени или в состоянии ремиссии, — подчеркнула Вищипанова.

Косметолог рассказала, что еще одной причиной высыпаний могут стать просроченные средства. Она посоветовала не посещать массаж лица при наличии кожных заболеваний.

