18 ноября 2025 в 17:49

Турист случайно устроил пожар в старинном храме

В Китае турист поджег павильон тысячелетнего храма Юнцин

Тысячелетний храм Юнцин в китайской провинции Цзянсу пострадал от пожара, вызванного неосторожностью туриста, пишет Daily Mail. Инцидент произошел 12 ноября, когда путешественник находился в павильоне Вэньчан на горе Фэнхуан.

Турист случайно поджег древнее сооружение, используя благовония и свечи. Местные власти подтвердили, что обошлось без пострадавших — всех посетителей удалось оперативно эвакуировать. Огонь не вышел за пределы храмового комплекса. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Чиновники заявили о намерении восстановить пострадавшее здание и принять дополнительные меры для усиления противопожарной безопасности.

Само сооружение построено около 1,5 тыс. лет назад. Оно было реконструировано в конце XIX — начале XX веков. Согласно предоставленной информации, в здании не хранились важные ценности или реликвии.

Ранее бывшего настоятеля Шаолиня Ши Юнсиня арестовали по делу о коррупции. Отстранение монаха от должности произошло еще в июле 2025 года.

