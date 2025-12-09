Таиланд и Камбоджа снова воюют: отпуск отменяется? Спросили экспертов

На границе Таиланда и Камбоджи снова произошла перестрелка. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, действующего между странами. Дипломаты тем временем призвали туристов воздержаться от поездок в приграничные районы. Что происходит между странами, безопасно ли отдыхать там, могут ли бои перейти в курортные районы — в материале NEWS.ru.

Как обострилась ситуация между Таиландом и Камбоджей

Конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 28 мая 2025 года. В этот день на границе между странами произошло вооруженное столкновение. Бои начались 24 июля после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи поздно вечером 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке.

В октябре стороны подписали мирное соглашение, действие которого было приостановлено Таиландом в ноябре. По словам премьер-министра страны Анутхина Чанвиракуна, это связано с инцидентом, в ходе которого один из тайских военных оказался серьезно ранен после подрыва на мине. Помимо этого, Бангкок отказался освободить камбоджийских военнопленных.

7 декабря военные Таиланда приказали жителям четырех приграничных провинций срочно укрыться в убежищах, сославшись на высокий риск обострения конфликта. На следующий день армия Таиланда обвинила войска Камбоджи в обстреле своей территории из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21, следует из сообщения второго военного округа Сухопутных сил Таиланда. По данным СМИ, в результате столкновений погиб по меньшей мере один тайский военный, еще восемь человек пострадали.

Опасно ли туристам отдыхать в Таиланде

Ситуация на границе Таиланда и Камбоджи развернулась в провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани, которые не относятся к зонам массового туризма, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Там уточнили, что на этих территориях нет организованных туристических групп, а индивидуальные путешественники там редкость.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин порекомендовал российским туристам, находящимся в стране, избегать поездок в районы, граничащие с Камбоджей. В то же время он отметил, что популярные курорты, такие как Пхукет, Паттайя и другие, находятся на значительном удалении от проблемной территории.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей не угрожает безопасности туристов, заявил NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Он подтвердил, что напряженная ситуация наблюдается только в тех зонах, которые не являются курортными.

«На границе Таиланда и Камбоджи перманентно возникает напряженная ситуация. Но для туристов из России официальных предупреждений об опасности, которые выносит МИД либо Минэкономразвития, не было. Нет такого рода предупреждений и от соответствующих дипломатических служб Таиланда. Пока конфликт никак не отразился на туризме», — сказал Барзыкин.

Как спрогнозировал в беседе с NEWS.ru вице-президент РСТ Дмитрий Горин, по итогам 2025 года число поездок россиян в Таиланд вырастет на 10% по сравнению с предыдущим годом, а объем выездного туризма в целом увеличится на 14%.

«Мы не фиксируем аннуляции туров или снижения продаж турпутевок в Таиланд. Мы считаем, что в текущем году эту прекрасную страну посетит два миллиона туристов из России», — сказал Горин.

По его словам, крепкий рубль, возвращение отложенного спроса, а также прямое авиасообщение из многих российских городов выводят Таиланд в тройку самых популярных направлений.

Может ли конфликт выйти за пределы приграничных территорий

Вооруженные столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вряд ли затронут курортные зоны стран, поделился мнением с NEWS.ru руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН доктор исторических наук Дмитрий Мосяков. Он пояснил, что сейчас продолжается вялотекущий конфликт, который начался в 1962 году, когда Международный суд ООН признал храм Прэахвихеа камбоджийским. Таиланд оспаривает право на прилегающую территорию.

«Весь опыт этого конфликта говорит о том, что он связан с конкретными районами, которые находятся очень далеко от основных туристических центров. Может быть, Паттайя [поближе, но все равно] очень далеко. А Самуй, Пхукет и Бангкок — крайне далеко», — заверил Мосяков.

При этом он отметил, что длительность конфликта трудно прогнозировать, поскольку он так или иначе выгоден правящим элитам обеих сторон. Противостояние обостряется, «как только у них возникают серьезные внутриполитические проблемы, и власти нужно переключить внимание, показать себя борцами за суверенитет, за территории», подчеркнул Мосяков.

