Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:55

«Расширять сотрудничество»: Песков назвал важного партнера России

Песков: РФ заинтересована в расширении сотрудничества с Ираном во всех областях

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Тегераном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Иран является одним из важных партнеров России, и отношения с ним активно развиваются.

Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран — это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь, — сообщил Песков.

Ранее представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина заявила, что более 9 тыс. граждан Ирана получают высшее образование в российских университетах, причем с каждым годом их число возрастает. Она отметила популярность медицинских направлений среди иностранных абитуриентов. Кроме того, остаются актуальными международные отношения, информационная безопасность и творческие профессии.

До этого заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что Баку проводит политику добрососедских отношений как с Россией, так и с Ираном. По его словам, строительство железной дороги Решт — Астара начнется в 2026 году.

Иран
Россия
Дмитрий Песков
Тегеран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему мирные договоры входят в моду
Инфекционист назвала смертельную опасность сальмонеллеза
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.