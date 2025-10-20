«Расширять сотрудничество»: Песков назвал важного партнера России Песков: РФ заинтересована в расширении сотрудничества с Ираном во всех областях

Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Тегераном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Иран является одним из важных партнеров России, и отношения с ним активно развиваются.

Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран — это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь, — сообщил Песков.

Ранее представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина заявила, что более 9 тыс. граждан Ирана получают высшее образование в российских университетах, причем с каждым годом их число возрастает. Она отметила популярность медицинских направлений среди иностранных абитуриентов. Кроме того, остаются актуальными международные отношения, информационная безопасность и творческие профессии.

До этого заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что Баку проводит политику добрососедских отношений как с Россией, так и с Ираном. По его словам, строительство железной дороги Решт — Астара начнется в 2026 году.