28 октября 2025 в 18:11

В администрацию Калининграда пришли силовики

Правоохранительные органы проводят обыски в мэрии Калининграда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы проводят обыски в администрации Калининграда по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве городской территории, сообщили в правоохранительных органах ТАСС. По данным следствия, преступные схемы связаны с хищением десятков миллионов рублей.

В администрации Калининграда силами правоохранительных органов продолжаются обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве городской территории. Речь идет о внушительных суммах денежных средств, они выражаются в десятках миллионов рублей, — говорится в материале.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Челябинска провели следственно-оперативные мероприятия в частном доме, который, по оперативным данным, принадлежит объединению «Махонинские». Генеральная прокуратура РФ добивается признания данной организации экстремистской.

Кроме того, в Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели обыски в офисах компаний, входящих в крупный строительный холдинг ЛСР. Сотрудники экономической полиции и Следственного комитета пришли в несколько подразделений группы, включая структуры, занимающиеся эксплуатацией жилых комплексов, и строительную организацию.

