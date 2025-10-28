В администрацию Калининграда пришли силовики

Правоохранительные органы проводят обыски в администрации Калининграда по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве городской территории, сообщили в правоохранительных органах ТАСС. По данным следствия, преступные схемы связаны с хищением десятков миллионов рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Челябинска провели следственно-оперативные мероприятия в частном доме, который, по оперативным данным, принадлежит объединению «Махонинские». Генеральная прокуратура РФ добивается признания данной организации экстремистской.

Кроме того, в Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели обыски в офисах компаний, входящих в крупный строительный холдинг ЛСР. Сотрудники экономической полиции и Следственного комитета пришли в несколько подразделений группы, включая структуры, занимающиеся эксплуатацией жилых комплексов, и строительную организацию.