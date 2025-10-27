Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:18

Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»

В Челябинске обыскали дом объединения «Махонинские»

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники правоохранительных органов Челябинска провели следственно-оперативные действия в одном из частных домов, который, по данным оперативников, принадлежит объединению «Махонинские», пишет ТАСС. Генеральная прокуратура РФ добивается признания этой группы экстремистской.

Собеседник агентства уточнил, что сотрудники силовых ведомств вместе с коллегами из ФСБ провели оперативные действия в доме. Он добавил, что прокуратура и областное управление Федеральной службы безопасности России выявили это объединение в ходе надзора за соблюдением противоэкстремистского законодательства.

Генпрокуратура России уже подала иск в Советский районный суд Челябинска, требуя признать объединение «Махонинские» экстремистским. Прокуратура также добивается обращения в государственную собственность имущества, принадлежащего этой организации.

Ответчиками по иску выступают 16 физических лиц, среди которых братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также около семи фирм и 12 заинтересованных лиц. По данным следствия, участники объединения придерживаются идеологии общественного движения АУЕ («Арестантский уклад един», движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Ранее стало известно, что Генпрокуратура хочет изъять имущество у группировки «Махонинские». Объединение создали и возглавляют братья, за плечами у которых есть судимости.

