Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 22:22

«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины

Трамп посчитал глупостью решение ряда стран признать государственность Палестины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ряд стран, признавших государственность Палестины. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он охарактеризовал подобные дипломатические шаги как ошибочные.

Встреча лидеров состоялась в Белом доме в понедельник. Американский лидер особо отметил, что среди признавших Палестину государств есть европейские союзники США.

Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей, — указал Трамп.

Он предположил, что такие решения могут быть связаны с усталостью от многолетнего палестино-израильского конфликта. По его словам, решения по этому вопросу стороны не могут принять десятилетия.

Ранее сообщалось, что 12 стран создают коалицию для финансовой поддержки государства Палестина. В нее войдут Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам. Он выразил надежду, что государство Палестина «никогда не появится».

Дональд Трамп
Палестина
Израиль
решения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.