«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ряд стран, признавших государственность Палестины. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он охарактеризовал подобные дипломатические шаги как ошибочные.

Встреча лидеров состоялась в Белом доме в понедельник. Американский лидер особо отметил, что среди признавших Палестину государств есть европейские союзники США.

Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей, — указал Трамп.

Он предположил, что такие решения могут быть связаны с усталостью от многолетнего палестино-израильского конфликта. По его словам, решения по этому вопросу стороны не могут принять десятилетия.

Ранее сообщалось, что 12 стран создают коалицию для финансовой поддержки государства Палестина. В нее войдут Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам. Он выразил надежду, что государство Палестина «никогда не появится».