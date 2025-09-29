Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 22:41

Польша пытается избавиться от советских истребителей

Defence24: Польша пытается продать снятые с вооружения истребители Су-22

Истребители Су-22 ВВС Польши Истребители Су-22 ВВС Польши Фото: Wang Xiaojun/Xinhua/Global Look Press

Варшава начала процесс реализации снятых с вооружения советских истребителей-бомбардировщиков Су-22, сообщило специализированное издание Defence24. В настоящее время Агентство военного имущества Польши уже выставило на продажу семь единиц авиационной техники.

Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу, — указано в сообщении.

Согласно данным издания, на момент снятия с вооружения в летном состоянии находились 12 самолетов Су-22М4 и шесть учебно-боевых Су-22УМ3К. Часть авиапарка уже была передана гражданским организациям — авиационному обществу, военно-историческому объединению и политехническому университету.

Еще семь истребителей с конкретными тактическими номерами официально предложены к продаже через Агентство военного имущества. Отмечается, что некоторые из списанных самолетов использовались в качестве доноров запчастей для поддержания летной годности остающихся в строю машин.

Данное решение связано с продолжающимся процессом перевооружения польских ВВС. В последнее время страна закупила современные американские истребители F-35 и южнокорейские FA-50, что позволяет выводить из эксплуатации устаревшую советскую авиатехнику. Судьба части списанных самолетов пока остается неопределенной.

Ранее сообщалось, что американская администрация пока не приняла решения о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи украинской стороне. Глава бывшей советской республики Владимир Зеленский просил это вооружение.

Польша
продажи
истребители
Су-22
