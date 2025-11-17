Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Где взять время?»: генерал о сроке обучения полетам на истребителях Rafale

Генерал Попов: обучение пилотов ВСУ на истребителях Rafale может занять два года

Истребитель Rafale Истребитель Rafale Фото: IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press
Подготовка украинских пилотов к полетам на французских истребителях Rafale займет около двух лет, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов. По его мнению, Киев больше играет на публику перед западными коллегами, чем представляет реальную угрозу.

Пилоты ВСУ сейчас переучиваются. Им было передано в середине этого года пять самолетов Mirage-2000. Один уже потеряли в учебно-тренировочном полете. Особенности таковы, что и летчиков не хватает, чтобы пересадить их на такую серьезную технику, как F-16 или Mirage-2000, или Rafale, или Saab. Нужно минимум полтора-два года отлетать на них еще после переучивания. А где взять время? Летчик должен учиться летать и хорошо работать на этом самолете, — высказался Попов.

Он подчеркнул, что поставки истребителей не улучшают ситуацию для Украины, поскольку разнородное вооружение не только не помогает, но и создает дополнительные сложности. По словам генерала, для каждого типа самолетов и вертолетов требуется индивидуальное обслуживание, ведь у них свои технические нюансы. Попов добавил, что хотя все эти машины произведены странами НАТО, подходы к их эксплуатации все же различаются.

Какая будет мешанина? Какой винегрет в этих всех системах? У Киева очень большие трудности. Это рекламная акция и, скорее всего, выбивание денег. Они смело ведут себя, показывая дух, силы и возможности. Это позерство, чтобы показать себя в боевом свете перед Америкой, Францией, Великобританией и Германией, — заключил Попов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Киева закупить у Франции 100 истребителей Rafale. Подписание соответствующего соглашения состоялось при участии украинского политика и лидера Франции Эммануэля Макрона.

