07 августа 2025 в 19:25

Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак

Хирург Симионе: желтуха может указывать на рак

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Появление желтухи на коже может стать симптомом рака поджелудочной железы, сообщила хирург Диана Симионе в беседе с New York Post (NYP). По ее словам, окрашивание покровных тканей и слизистых свидетельствует о повышенном уровне билирубина в крови, тканях и моче.

Поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости, поэтому ранние симптомы, такие как боль в спине, усталость, потеря веса или дискомфорт в пищеварении, неясны и часто ошибочно принимаются за другие, менее серьезные заболевания, — добавила медик.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пациенты получат первую российскую вакцину от рака осенью 2025 года. Сначала ею будут лечить меланому, а затем и другие виды онкологии, отметил доктор.

Он также сообщил, что вакцина от рака — индивидуальный препарат, который изготавливают по генетическим материалам пациентов. Поэтому его нельзя будет купить в обычной аптеке, для создания вакцины генетический материал опухоли сравнивается с генетическим материалом нормальной ткани.

