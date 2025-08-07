Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 19:38

Осветитель Эда Ширана хотел утопить невестку из-за спора о завещании

В США осветителя Эда Ширана арестовали по делу о покушении на убийство невестки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США осветитель концертов Эда Ширана Марк Гиббон попытался утопить невестку — 33-летнюю парикмахершу Жасмин Уайлд — из-за спора о завещании, передает People. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, мужчина арестован. У Уайлд двое детей от сына Гиббона Алекса, который ранее оставил компанию отца, специализирующуюся на кино- и телеосвещении.

62-летнему Марку Рэймонду Гиббону предъявлено обвинение по одному пункту в покушении на убийство и по двум пунктам в нанесении тяжких телесных повреждений после инцидента, произошедшего в воскресенье вечером в отеле Solterra Resort в Давенпорте, городе, расположенном примерно в 40 милях к югу от Орландо, — сказано в материале.

По словам очевидцев, девятилетняя дочь Уайлд бросилась спасать свою мать. Однако, как указали в статье, Гиббон «затолкнул» девочку внутрь и продолжал держать голову ее матери под водой.

Ранее в Южно-Африканской Республике воспитательница детского сада совершила жестокое преступление против своей четырехлетней падчерицы. По данным следствия, женщина изнасиловала и утопила девочку в ванной после ссоры с ее отцом, заподозрив его в измене.

конфликты
аресты
США
наследство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.