Осветитель Эда Ширана хотел утопить невестку из-за спора о завещании В США осветителя Эда Ширана арестовали по делу о покушении на убийство невестки

В США осветитель концертов Эда Ширана Марк Гиббон попытался утопить невестку — 33-летнюю парикмахершу Жасмин Уайлд — из-за спора о завещании, передает People. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, мужчина арестован. У Уайлд двое детей от сына Гиббона Алекса, который ранее оставил компанию отца, специализирующуюся на кино- и телеосвещении.

62-летнему Марку Рэймонду Гиббону предъявлено обвинение по одному пункту в покушении на убийство и по двум пунктам в нанесении тяжких телесных повреждений после инцидента, произошедшего в воскресенье вечером в отеле Solterra Resort в Давенпорте, городе, расположенном примерно в 40 милях к югу от Орландо, — сказано в материале.

По словам очевидцев, девятилетняя дочь Уайлд бросилась спасать свою мать. Однако, как указали в статье, Гиббон «затолкнул» девочку внутрь и продолжал держать голову ее матери под водой.

