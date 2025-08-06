Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 18:48

Камеры зафиксировали, как священнослужитель превратился в монстра

В Индии священнослужителя арестовали за изнасилование девочки в мечети

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Карнатака местный священнослужитель совершил насильственные действия в отношении пятилетней девочки прямо в мечети, сообщает издание CSR Journal. 22-летний обвиняемый был задержан правоохранительными органами после тщательного расследования.

Чудовищный инцидент случился еще в 2023 году, причем все действия преступника были зафиксированы камерами наблюдения. Родители пострадавшей девочки первоначально воздерживались от обращения в полицию, опасаясь осуждения со стороны местного сообщества. Ситуация изменилась, когда запись с камер видеонаблюдения распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

Только после этого семья решила официально заявить о преступлении, чтобы добиться правосудия для своего ребенка. На основании показаний малолетней потерпевшей было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее в Московской области вынесен приговор 33-летнему мужчине, который систематически совершал насильственные действия в отношении двух 12-летних девочек. Потерпевшие хотели сразу рассказать о случившемся матерям, но агрессор запугал их угрозами разлучить подруг. Преступник, приходившийся отчимом одной из потерпевших, получил 18 лет лишения свободы.

Индия
насильники
мечети
дети
