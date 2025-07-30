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30 июля 2025 в 15:38

Педофил из Подмосковья два года насиловал 12-летнюю падчерицу с ее подругой

В Подмосковье осудили отчима за два года насилия над падчерицей и ее подругой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Подмосковье осудили 33-летнего мужчину, который в течение двух лет насиловал 12-летних девочек — падчерицу и ее подругу, сообщает MK.RU. Отчима приговорили к 18 годам колонии.

По данным издания, все началось в январе 2022 года, когда в гости к падчерице пришла ее подруга. В тот день отчим впервые проявил к ним нездоровый интерес, а после изнасиловал, пока жены не было дома. Девочки хотели сразу рассказать обо всем матерям, но мужчина запугал их, сказав, что после этого им запретят дружить. После этого он стал регулярно насиловать их. Один из инцидентов произошел прямо в машине, остальные — дома.

Мужчина насиловал школьниц с января 2022 года по февраль 2024-го. Все кончилось, когда падчерица не выдержала и рассказала обо всем родному отцу. После этого педофила задержали. Мужчина полностью признал свою вину, суд отправил его в колонию строгого режима на 18 лет.

До этого в Краснодарском крае местные жители задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 14-летней школьницы. По предварительной информации, молодой человек напал на несовершеннолетнюю и совершил насильственные действия. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Россия
Подмосковье
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